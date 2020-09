[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 9일 박종호 산림청장이 경북 청도군 매전면 대추 재배지를 방문해 태풍으로 인한 임산물 피해현황을 점검했다고 밝혔다. 박 청장(왼쪽 첫 번째)이 대추 재배현장에서 피해목 상태를 살피고 있다. 산림청 제공

