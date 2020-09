T자 되는 'LG 윙' 구동영상 공개 "멀티태스킹에 유용"

6.8인치 메인화면 회전…측면도 상당히 얇아

트리플 카메라 탑재·2가지 색상으로 출시

[아시아경제 한진주 기자] LG전자가 출시를 준비중인 전략 스마트폰 '윙' 작동 영상이 공개됐다.

8일(현지시간) 유튜브에서 공개된 LG 윙 작동 영상에서는 두 개의 화면 중 메인 화면이 90도로 회전하는 모습이 담겼다. 메인 화면이 회전하면서 T자 모양으로 바뀌는데 돌아간 화면의 두께도 굉장히 얇은데다 전체 기기 두께도 일반 스마트폰과 유사한 수준이다.

IT 팁스터인 에반 블래스가 공개한 내용을 살펴보면 LG 윙에는 트리플 카메라가 탑재되며 2가지 색상으로 출시된다. 국내 출고가는 110만원대로 책정됐다.

LG 윙의 메인 디스플레이는 6.8인치, 보조 디스플레이는 4인치대 크기로 출시되며 스냅드래곤 765G 칩셋을 탑재하는 것으로 알려졌다. LG전자는 최근 'LG 윙'이라는 프로젝트명을 정식 브랜드명으로 확정했고 오는 14일 오후 11시에 LG 윙 공개 이벤트를 개최한다.

LG 윙은 미공개 제품임에도 불구하고 IFA 2020에서 최고상을 수상했다. 지난 4일(현지시간) IT전문매체 안드로이드 헤드라인은 LG 윙을 IFA 2020 최고상으로 선정했다고 밝혔다. 이날 독일 베를린에서 개막한 전자제품 전시회 IFA 2020에 전시된 제품 가운데 뛰어난 제품에 주어지는 상이다. 안드로이드 헤드라인은 "‘LG 윙’은 아직 공식적으로 공개되지 않은 제품이지만, 지금까지 나온 내용만으로도 멀티태스킹에 아주 유용한 제품"이라며 기대감을 나타냈다.

