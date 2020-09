이종배 “文대통령·민주당 '협치 타령'만…진정성 있는 자세 촉구”

“靑 회동 기대했으나…실망스러운 내용만”

[아시아경제 임춘한 기자] 이종배 국민의힘 정책위의장은 9일 문재인 대통령과 더불어민주당 지도부의 오찬 간담회에 대해 “오늘 청와대 회동 결과를 기대했으나 역시나 실망스러운 내용만 나왔다”며 “문 대통령님이 말하는 협치는 무엇인가. 이낙연 민주당 대표가 우리당에 와서 했던 말은 취임 립서비스였나”라고 비판했다.

이 정책위의장은 이날 페이스북에서 “민주당의 포털통제, 법무부 장관 아들의 특혜군복무에 대해서는 일언반구 없이, 그저 ‘협치 타령’만 읊었다”며 이같이 말했다.

그는 “협치, 중요하다. 해야 한다. 협치의 기본은 상대에 대한 존중”이라며 “그런데 여당 국회의원은 야당 원내대표 기사 한 줄에 불호령을 내리고 있다”고 지적했다.

이어 “요새 집권여당은 법무부 장관 철통보호에 나서고 있다는 지적도 있다”며 “국정 고민이 아닌 장관 아들 지키는 데 상임위원회를 악용하고 있다”고 덧붙였다.

이 정책위의장은 “이래서야 국회가 국민을 위한 정책을 논한다고 할 수 있겠느냐”며 “정기국회 개원 열흘이 다 되도록 제대로 된 법안 논의조차 없는 국회, 또 다시 통법부로 전락할까 우려스럽다”고 밝혔다.

이 정책위의장은 “문 대통령, 이 대표께 간곡히 호소한다. 우리는 국정운영의 진정한 파트너로서 야당에 대한 존중과 여당의 품격을 기대하겠다”며 “집권여당의 진정성 있는 자세를 촉구한다”고 말했다.

