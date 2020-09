국민연금, 국내주식 책임투자형 위탁운용사 선정 착수

[아시아경제 박지환 기자] 국민연금공단 기금운용본부는 올해 국내주식 책임투자형 위탁운용사를 선정할 계획이라고 9일 밝혔다.

기금운용본부는 이달 23일까지 펀드별 내역 자료, 제안서 등을 받은 이후 제안서 심사, 위탁운용사 선정위원회의 구술 심사 등을 거쳐 10월 중으로 총 4곳 내외의 신규 운용사를 선정할 계획이다. 자금 배정은 기금의 포트폴리오 운용 사정과 시장 여건 등을 고려해 규모와 시기를 결정할 예정이다.

안효준 기금운용본부장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 변동성이 확대되는 국면에서 환경(E), 사회적 책임(S), 지배구조(G)를 바탕으로 기업의 지속가능성이 어느 때보다 중요하게 부각되고 있다"고 설명했다.

안 본부장은 "외부 운용사의 ESG 운용 전략 및 리서치 전문성을 활용해 지속가능한 기업을 발굴하고 유연한 시장 대응과 함께 위험관리를 철저히 수행하면서 기금의 장기적 운용 수익률 제고에 노력하겠다"고 덧붙엿다.

국민연금은 올해 6월 말 기준 전체자산의 17.5%에 해당하는 132조원을 국내주식 부문으로 운용 중이다. 이 중 46.4%인 약 61조3000억원이 위탁운용 방식으로 관리된다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr