금융위, 회계기준위반 아래스 검찰 고발

[아시아경제 박지환 기자] 금융위원회는 회계 처리 기준을 위반한 아래스에 대해 과장금 부과 등의 제재를 의결했다.

금융위는 9일 제16차 회의를 열고 상장폐지 실질심사대상 사유가 추가되는 것을 피하려고 회계처리기준을 위반해 재무제표를 작성 및 공시한 아래스를 검찰 고발 조치하기로 했다.

아래스는 지난 2017~2018년 상장폐지 실질심사대상 사유가 추가되는 것을 회피하기 위해 종속회사와 체결한 기둥광고시스템 구축 용역의 경제적효익 유입가능성이 없음에도 계약금액을 임의로 100% 증액하고 매출로 인식했다.

2017회계연도에 당기순이익을 15억4700만원 과대계상했으며, 2017회계연도에 손상처리 했어야 할 관련 비용을 2018회계연도에 손상차손으로 인식해 2018회계연도의 당기순손실을 15억4700만원 과대계상했다.

금융위는 아래스 대표이사와 임원에 대해서는 각각 2320만원의 과징금을 결정했다. 또 증권발행제한 10개월, 감사인지정 3년, 담당임원 면직권고 및 직무정지 6개월, 감사 해임권고 및 직무정지 6개월 등의 조치를 의결했다.

