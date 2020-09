여수시, 코로나19 극복 “저신용 소상공인 보증 지원”

1인당 3천만 원 대출 보증 및 2년간 3% 이자 지원

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수시(시장 권오봉)는 코로나19로 어려움을 겪고 있는 저신용 소상공인들의 경영안정화를 위해 총 18억 원 규모로 대출금 전액보증을 실시하고 있다.

지원한도는 업체당 최고 3천만 원이며, 보증기간은 5년 이내다.

대상은 여수시에 주소와 사업장을 두고 영업 중인 소상공인이며 저신용자 및 취약계층에 대해 우선 지원한다.

여수시 소상공인 자금지원 정책과 연계하면 2년간 3%의 이자 차액도 지원받을 수 있다.

시는 보증 지원을 위해 지난 3월 전남신용보증재단에 1억 5000만원을 출연하고 ‘2020 여수사랑 특별보증’ 업무협약을 체결했다.

시 관계자는 “이번 지원 사업이 코로나19 재확산으로 어려운 형편에 있는 저신용 소상공인의 경영난 해소에 도움이 되길 바란다”고 전했다.

자세한 사항은 여수시 홈페이지 공고게시판을 통해 확인하거나, 전남신용보증재단 여수지점으로 문의하면 된다.

한편 여수시는 1년 이상 사업체를 운영하고 있는 소상공인에게 300억 원 규모로 업체당 5000만원까지 융자 추천과 2년간 이자 3%를 지원하고 있다.

