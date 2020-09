국민의힘, 화상 의원총회…포털장악 의혹·대정부질문 등 논의

주호영 "5공화국 시절 보도지침 되살아난 느낌"

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 9일 화상 의원총회를 열어 정기국회 원내 전략을 공유했다. 최형두 국민의힘 원내대변인은 이날 오후 의총 직후 브리핑을 통해 "상임위 간사들의 현안 보고가 있었다"며 "여당의 포털 장악 의혹과 관련해 과방위 등에서 어떻게 대응할지도 논의했다"고 말했다.

주 원내대표는 "민주당에서 포털까지 '들어오라, 나가라'하면서 뉴스 배열을 좌우하려는 경악할 일들이 드디어 세상 밖으로 나오게 됐다"며 “언론 환경이 편파적인 것은 짐작은 했지만 이렇게 즉석에서 포털 간부를 부르고 뉴스 배열을 바꾸라고 할 정도인지는 몰랐다. 5공화국 시절 보도지침이 되살아난 느낌”이라고 비판했다.

국민의힘은 의총에서 오는 14∼17일로 예정된 대정부질문 질문자 명단을 확정하고 분야별 세부 주제를 논의했다. 원내 지도부는 이번 대정부질문에서 추미애 법무부 장관 아들의 군 복무 시절 특혜 의혹 규명에 화력을 집중하기로 뜻을 모은 것으로 알려졌다.

김성원 국민의힘 원내수석부대표는 "14일 정치 분야 윤재옥 의원을 팀장으로 박수영·박형수·전주혜 의원, 15일 외교통일 분야 박진·하태경·성일종·신원식 의원, 16일 경제 분야 유의동·임이자·하영제·안병길 의원, 17일 교육·사회 분야 김상훈·최형두·김승수·김병욱 의원이 나선다"며 "대정부질문을 철저히 준비해 문재인 정부의 오만과 실정에 대해 국민에 철저히 민낯을 밝혀주길 부탁한다"고 밝혔다.

국민의힘은 당색 변경에 대한 의원들의 의견도 수렴했다. 최근 당명을 교체한 국민의힘은 이달 셋째 주 새로운 당색과 로고를 추가 공개할 예정이다.

