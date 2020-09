이노비즈협회, 한·캄보디아 비대면 수출상담회

신남방지역 수출 판로 개척

[아시아경제 김대섭 기자] 중소기업기술혁신협회(이노비즈협회)는 '2020년 제1회 한국-캄보디아 온라인 기술교류 상담회'를 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 비대면(언택트) 상담회는 이날부터 10일까지 서울 종로 세중타워에서 열린다. 출입통제시스템, 실시간 원격교육 플랫폼 등에서 우수 기술을 보유한 한국 중소기업 10개와 캄보디아 기업 60여개가 매칭돼 상담회가 이뤄진다.

이노비즈협회는 올해 캄보디아는 물론 베트남, 터키, 이란 등 여러 국가들과 총 11회의 언택트 기술교류 상담회를 개최할 예정이다.

백규민 이노비즈협회 본부장은 "우수한 기술을 가진 한국 중소기업의 캄보디아 등 신남방지역 수출 판로를 개척해 코로나19로 위축된 우리 중소기업에 활력을 불어넣게 되기를 바란다"라고 말했다.

