당정, 13세 이상 모든 국민에게 통신비 2만원 지원키로

[아시아경제 강나훔 기자] 더불어민주당과 정부가 13세 이상 모든 국민에게 통신비 2만원을 지원하는 방안을 추진하기로 했다.

최인호 민주당 수석대변인은 9일 국회에서 가진 현안 브리핑에서 "청와대에서 열린 문재인 대통령의 민주당 주요 지도부 초청 간담회에서 이낙연 대표가 통신비 일괄 지원을 (대통령과 정부에) 요청했다"며 이같이 밝혔다.

최 수석대변인은 "이에 문 대통령도 코로나로 인해 다수 국민의 비대면활동 급증한만큼 통신비는 구분없이 일률적으로 지원해드리는게 좋겠다고 긍정적으로 답했다"고 전했다.

당정은 또 '착한 임대인'에 대한 세제혜택 연장도 검토하기로 했다. 앞서 정부는 착한 임대료 할인분에 대해 50% 세액공제 혜택을 부여해왔지만, 혜택 기한이 지난 6월 말로 종료됐다.

최 수석대변인은 "김태년 원내대표가 임대료를 깎아주는 임대인에 대한 세제혜택을 연장하면 위기 속에 서로 연대하는 분위기를 조성하는데 도움이 될 것 같다는 취지의 발언을 했다"라며 "이에 문 대통령은 임대인에 대한 세제 헤택을 계속 연장하는 방안을 챙겨달라고 청와대 참모들에게 지시했다"고 전했다.

