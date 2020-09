강은희 대구시교육감, '코로나19' 대응 급식 우수학교 방문 '격려금'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 강은희 대구시교육감은 9일 오후 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 학교급식 우수학교로 선정된 사수초등학교를 방문, 급식관계자를 격려했다.

사수초는 지난 8월 대구시교육청이 뽑은 코로나19 대응 학교급식 분야 우수학교 13개 학교 중 한 곳이다. 등교 전 학생들이 코로나19로 달라진 급식실에 적응하도록 급식실을 배경으로 동영상을 만들어 맞춤형 급식교육을 선제적으로 실시하기도 했다.

사수초는 등교수업 이후 학생수에 따라 일반급식(5월말) 또는 생활속 거리두기(6월초)를 유지하면서 전교생 등교 시 국 없는 일반급식으로, 전교생 급식 적응기간이 지난 6월 중순부터는 일반급식으로 변경하는 등 탄력적으로 급식 형태를 운용하고 있다.

또한, 안전도우미를 활용한 수저 개별 배부, 식당 및 교실 칸막이 설치, 지정좌석제, 한 칸 띄어 앉기, 학년별 다른 점심시간 운영 등 다양한 코로나19 대응책을 적극 적용하고 있다.

강은희 대구시교육감은 이날 급식종사자에게 격려금을 전달한 뒤 "학기 초에는 학교급식에 대한 우려가 컸지만, 전 교직원이 적극적으로 참여해 안정화됐고, 이제 학교급식이 가장 안전한 공간이 됐다"며 그간 노고를 치하했다.

한편, 대구시교육청이 뽑은 코로나19 대응 학교급식 분야 우수학교는 율원초·동천초·사수초·동인초·문성초·대구동부중·강동중·경일중·대구중·노변중·경북여고·대구일과학고·대구일마이스터고 등 13개교다. 이들 학교에는 학생들에게 특별식을 제공할 수 있는 지원금과 급식종사자에게 격려금이 지급된다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr