美 해리스의 발에 쏠린 시선…'컨버스 운동화' 신고 유세

유세 영상 조회수 800만회 넘어…자연스럽고 일상적 이미지 '주목'

[아시아경제 정현진 기자] 미국 민주당 카멀라 해리스 부통령 후보가 스키니진에 운동화를 신고 대선유세에 나선 모습이 담긴 영상이 트위터에서 화제가 되면서 조회수가 800만회를 넘어섰다. 정장 차림의 전통적인 유세 모습과는 달리 자연스럽고 일상적인 모습이 강조돼 유권자들에게 친근하게 다가가고 있다는 평가가 나온다.

8일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)는 전날 미국 위스콘신주 밀워키를 방문한 해리스 부통령 후보의 발이 주목 받았다면서 짙은색 계열의 미국 브랜드 컨버스의 고전적 모델인 검은색 '척 테일러 올스타' 운동화를 착용하고 있었다고 전했다.

트위터에 올라온 영상은 해리스 부통령 후보가 밀워키에 도착해 비행기에서 내리는 8초짜리 영상과 그가 밀워키 거리에서 유권자들에게 유세하는 35초짜리 영상 등 2개다. 영상 속에서 짙은 색 스키니진을 입고 검은 마스크를 착용한 그는 가벼운 발걸음으로 유권자들을 만나 대화를 나눴다.

이 영상의 조회수는 800만회를 넘어 민주당이 야심 차게 준비한 대선 후보 조 바이든 전 부통령과 버락 오바마 전 대통령 간 대화를 담은 영상의 조회 수보다 4배 이상 많이 나왔다.

이 영상이 주목받는 것은 기존의 정치인들이 구두나 정장 등 갖춰진 복장으로 유세를 다니는 것과 달리 관행을 깨고 젊고 활기 넘치는 정치인이라는 인상을 주고 있기 때문이다. 또 자연스럽게 일상적인 모습을 드러냄으로써 친근한 이미지를 주고 있다는 평가가 나온다.

해리스 후보의 여동생인 마야 해리스는 트위터를 통해 "컨버스 운동화는 그의 단골 아이템"이라며 그가 평소 컨버스 운동화를 즐겨 신었다고 전했다. 지난해 해리스 부통령 후보의 상원의원 당선을 위해 출범한 총선 캠프는 그의 컨버스 운동화를 주제로 한 노래를 준비했을 정도다.

해리스 부통령 후보가 이날 신은 운동화는 농구선수 척 테일러가 컨버스사에 농구장에서 더 유연하고 지지가 되는 신발을 만들어달라고 요청해 개발된 운동화로 1960년대에는 농구선수들이 착용했지만, 이후에는 복고풍 거리 패션의 상징이 됐다.

