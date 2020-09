백아율, 현대백화점 판교점 코스메플레이스 입점

백아율이 오는 9월 11일(금) 현대백화점 판교점 지하 1층에 위치한 더마 코스메틱 편집숍인 ‘코스메플레이스 아포테카리’(이하 코스메플레이스)에 입점한다고 9일 밝혔다.

브랜드 관계자는 “코스메플레이스는 국내외 더마 화장품 브랜드 40여개 브랜드만 엄선하여 판매하고 있으며 당 브랜드는 컨템포러리 한방 화장품 중 유일한 브랜드로 18년 이상의 경험이 녹아 든 오리엔탈 메디컬 클리닉 기반의 화장품으로 관심을 받고 있다.”고 말했다.

코스메플레이스에는 해당 브랜드의 고급 한방라인인 ‘클래식 크림’, ‘클래식 크림 오리진’을 비롯하여 지리산 작약꽃 추출물을 함유한 작약꽃 앰플ㆍ미스트ㆍ클렌징폼 등의 작약꽃 라인 8종과 베스트 셀러인 ‘오리진 크림’도 입점 판매한다고 밝혔다.

또한 대표적인 율무비누인 ‘케이트린 솝’, ‘봄율깨끗해 솝’을 비롯하여 율무 성분이 함유된 이너뷰티인 케이트린, 봄율첫그린 등도 함께 판매된다.

해당 브랜드는 코스메플레이스 입점기념 그랜드 프로모션을 진행하며 베스트셀러인 ‘오리진 크림’을 10월 11일(일요일)까지 30% 세일하여 판매한다. 또한 한국적인 자연에서 탄생한 원료를 바탕으로 제조한 ‘작약꽃 8종’도 50% 세일을 동시에 진행한다.

아울러 다가오는 추석을 맞이하여 ‘오리진 크림 세트’ 등 고급 보자기로 포장한 한가위 선물세트를 선보이며 35% 할인된 가격으로 한정된 수량 소진 시까지만 판매한다고 한다.

한편, 백아율은 롯데백화점 잠실 온앤더뷰티·명동 영플라자 라코(LACO)ㆍ영등포점 메디파베르 및 전국 판도라 드럭스토어, 신세계ㆍ현대백화점 면세점 온라인, 약국, 한의원 등 온라인 및 오프라인 화장품 유통 채널을 지속적으로 확장해나가고 있다고 한다.

