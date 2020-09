전남도, 23일까지 추석맞이 ‘정보화마을 농수특산품’ 판매

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도는 오는 23일까지 ‘추석맞이 정보화마을 상품 특판행사’를 개최키로 하고 도내 정보화마을에서 생산된 우수 농특산물 판매에 나선다고 9일 밝혔다.

정보화마을 명절맞이 직거래 장터는 매년 전남도청에서 직판행사를 펼쳐왔으나 올해는 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기 2단계 시행으로 온라인과 전화 등을 활용한 비대면 판매방식으로 운영될 계획이다.

이번 특판행사는 사과와 배, 굴비, 버섯, 나물 등 제수용품을 비롯 건어물, 과일세트 등 100여 종의 안전하고 품질 좋은 상품으로 구성됐다.

상품들은 전라남도 직영쇼핑몰 ‘남도장터’와 정보화마을 쇼핑몰 ‘인빌’에서 최대 30% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

도는 시·군 민원실과 혁신도시 공공기관 등 유동인구가 많은 장소에 제품 카탈로그를 비치하는 저극적인 홍보에도 나서, 상차림 농수산물 등을 전화로 사전 주문받아 택배로 배송할 예정이다.

이와 함께 정보화마을 농수특산물의 우수성을 널리 알리기 위해 유튜브와 카카오스토리, 페이스북 등 SNS 채널과 함께 전라남도 SNS서포터즈를 통해 집중 홍보할 방침이다.

최영주 전남도 스마트정보담당관은 “이번 특판행사는 소비자에게는 우수한 전남지역 농수산물을 저렴히 제공하고 도시민과 생산자와 교류의 장을 마련한 의미있는 행사다”며 “코로나19 확산으로 소득에 어려움을 겪고 있는 정보화마을 농가에 경제적인 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr