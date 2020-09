인천교육청, '사이버 학생안전체험관' 구축 추진

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시교육청은 원격수업 상황에서도 학생들에게 안전교육이 가능하도록 국내 첫 '사이버 학생안전체험관'을 구축한다.

시교육청은 사이버 체험관을 통해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 등으로 대면 교육이 불가능한 상황이나 도서·접경지역 등 체험관 방문이 어려운 학생들에게도 온라인을 통해 체험형 안전교육을 제공할 계획이다.

사이버 체험관은 기존 학생안전체험관의 12개 체험존을 바탕으로 온라인 플랫폼이 구성될 예정이다. 안전교육 프레젠테이션·애니메이션·동영상, 사이버 안전체험 어트랙션 등 4종류의 안전교육 콘텐츠가 탑재된다.

모든 콘텐츠는 가상체험 몰입감을 높이기 위해 360° 파노라마 VR 형식으로 탑재되며, 학생들은 온라인 환경에서 체험형 안전교육을 통해 각종 재난 상황에서 행동요령을 학습할 수 있다.

구본준 학생안전체험관장은 "미래의 소중한 인명을 미리 구조한다는 사명감을 갖고 체험형 사이버 학생안전체험관을 구축하고 있다"며 "인천형 안전교육의 포털로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.

