"뚱뚱한 여성은 안된다더니"…룰루레몬, 고객 확대 위해 빅사이즈 판매

[아시아경제 권재희 기자] "뚱뚱한 여성은 우리 제품이 적합하지 않다"는 창업주의 발언으로 논란이 된 캐나다 스포츠웨어 브랜드 룰루레몬이 고객층을 확대하기 위해 '빅 사이즈' 판매에 나선다고 밝혔다.

8일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 이날 캘빈 맥도날드 룰루레몬 최고경영자(CEO)는 2분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "룰루레몬의 의류 사이즈 선택 폭을 20까지 늘릴 것"이라고 발표했다.

현재 이 회사가 판매하는 의류는 14까지만 나온다.

룰루레몬의 이같은 변화는 '좁은 범위의 인구'만 공략한다는 창업주의 비전에서 벗어난 것으로 상당한 의미가 있다고 블룸버그 통신은 분석했다.

앞서 창업주인 칩 윌슨은 2013년 블룸버그TV와의 인터뷰에서 "룰루레몬의 요가바지가 뚱뚱한 여성에는 맞지 않는다"고 말했다가 비난여론에 직면한 바 있다. 윌슨은 일주일 뒤 사과했지만, 이 사태로 회사 이미지가 실추되자 사임했다.

맥도널드 CEO는 "이같은 판매 정책의 변화는 중요한 진일보"라고 의미를 부여했다.

빅 사이즈는 주요 모델을 중심으로 이달 말부터 출시되며 내년 말까지는 대부분 상품으로 확대할 예정이다.

이날 발표한 룰루레몬의 2분기 매출은 9억290만달러( 약 1조 745억원)로 전년 동기 대비 2% 증가했다. 시장 예상치인 8억4250만달러를 웃도는 수준이다.

특히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에도 불구하고 온라인 판매가 157% 급증하며 전반적인 실적 개선을 이끌었다.

맥도널드 CEO는 "올해 말 실적에 역시 조심스럽게 긍정적으로 전망한다"고 밝혔다.

그러나 2020년 전체 매출 전망치는 발표하지 않았다. 다만 전 세계 매장의 97%가 다시 열었으며, 각 매장의 판매액이 1년 전 대비 75% 수준까지 회복됐다고 덧붙였다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr