음란물 게시 논란 후 극단 선택 '여행에미치다' 대표 결국 숨져

[아시아경제 정동훈 기자]최근 '음란물 게시' 논란에 휩싸인 후 극단적 선택을 시도한 유명 유튜브 채널 '여행에 미치다' 조준기 대표가 끝내 숨을 거뒀다.

9일 서울 용산경찰서에 따르면 조씨는 이날 그동안 혼수상태로 입원한 병원에서 사망했다. 경찰 관계자는 "오늘 오후 1시께 (사망 사실을)통보받았다"면서 "정확한 사망 시간은 확인중이며 타살 혐의점은 없다고 보고 변사 처리 절차를 밟고있다"고 설명했다.

앞서 조 대표는 지난 1일 오전 11시2분께 서울 용산구 이태원의 한 주택가에서 쓰러져 있다가 지인의 신고로 병원에 이송됐다.지난달 29일 여행에미치다의 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 성관계 장면이 담긴 영상을 올라와 논란이 된 직후였다. 조 대표는 당시 "코로나 시국이니 장례식은 가족끼리만 해달라"며 극단적 선택을 암시하는 글을 자신의 SNS에 올리기도 했다.

여행에미치다는 여행과 관련한 콘텐츠 및 영상을 제작하는 스타트업이다. 음란물 논란 이전까지만 해도 인스타그램 팔로워 120만, 페이스북 200만 팔로워, 유튜브 구독자 41만을 보유한 국내 최대 여행 온라인 커뮤니티였다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 1577-0199, 희망의 전화 129, 생명의 전화 1588-9191, 청소년 전화1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr