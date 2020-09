용인시, 16일까지 다중이용시설 48곳 '안전점검'

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 오는 16일까지 추석 명절을 앞두고 이용객이 급증할 것으로 예상되는 다중이용시설을 대상으로 안전점검을 진행한다.

이는 대형사고를 사전에 예방하고 각 시설물 관리자들이 재난이나 안전사고 예방에 주의를 기울일 수 있도록 하기 위한 조치다.

용인시는 이번 점검을 통해 시민안전담당관 직원들을 비롯해 안전관리자문단 등 20명으로 구성된 합동점검반을 꾸렸다.

점검 대상은 용인공용버스터미널, 용인중앙시장, 백화점, 대형마트, 영화관, 공연시설, 박물관 등 모두 48곳이다.

점검 사항은 코로나19 방역수칙 준수 여부, 시설물 주요구조부 손상ㆍ균열ㆍ누수 등 결함 발생 여부, 전기ㆍ가스ㆍ기계설비 정상작동 여부, 승강기ㆍ에스컬레이터 안전관리 및 작동상태 확인 등이다.

시는 이번 점검에서 발견되는 경미한 위반 사항은 현장에서 즉시 시정하고, 장기간 시간이 필요한 조치 사항에 대해선 응급 조치를 하도록 지도한다.

시 관계자는 "시민들이 안심하고 이들 시설을 이용할 수 있도록 세심하고 꼼꼼하게 안전점검 하겠다"고 전했다.

