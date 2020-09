'원정도박 혐의' 양현석, 첫 재판서 혐의 인정

[아시아경제 정동훈 기자] 억대 원정도박을 한 혐의를 받는 양현석(50) 전 YG엔터테인먼트 대표 프로듀서가 첫 재판에서 자신의 혐의를 인정했다.

서울서부지법 형사9단독 박수현 판사는 9일 도박 혐의로 기소된 양 전 대표와 YG 자회사인 YGX 공동대표 김모(37), 이모(41)씨 등 4명의 첫 공판기일을 열었다.

양 전 대표 등은 2016년부터 3년간 미국 라스베이거스에 있는 카지노에서 20여 차례에 걸쳐 4억여원 상당의 도박을 한 혐의로 기소됐다.

법원은 검찰이 약식기소한 이 사건을 내용상 서면 심리만으로 판단하기에는 부적절하다고 보고 정식 재판에 회부했다.

이날 양 전 대표는 "도박 혐의를 인정하느냐", "정식 재판에 회부됐는데 심경이 어떻느냐"는 기자들의 질문에 아무런 답을 하지 않고 법정으로 걸음을 옮겼다. 재판에서 양 전 대표 측 변호인은 검찰 측 일부 증거의 입증취지를 부인하면서도 "공소사실을 모두 인정한다"고 밝혔다.

양 전 대표 등의 다음 공판기일은 오는 10월 28일 오후에 열린다.

