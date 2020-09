정은경 "100명대 유지…급격한 감소 없지만 거리두기 성과"(상보)

[아시아경제 조현의 기자] 정은경 중앙방역대책본부 본부장은 9일 국내 신규확진 수가 7일째 100명대를 기록한 데 대해 "급격하게 감소하지 않았지만 안정적인 추세를 이어가고 있다"고 말했다.

정 본부장은 이날 충북 오송 질병관리본부에서 열린 정례 브리핑에서 이같이 밝힌 뒤 "지금의 억제 상황은 자영업자들이 생업의 피해를 감수하고 국민들이 일상생활의 불편을 감수하면서 실천한 거리두기의 성과"라고 평가했다.

방역당국은 사회적 거리두기의 핵심은 사람 간 접촉을 줄이는 것이라고 강조했다.

정 본부장은 "사람 간의 만남을 최소화해달라"며 "특히 수도권은 지금의 감소세를 더욱 안정시킬 수 있도록 이번 주말까지 강화된 2단계 거리두기를 실천해달라"고 요청했다.

그러면서 "사회적 거리두기는 국민 여러분의 동참과 참여 없이는 성공할 수 없다"며 "그동안 어렵게 지켜왔던 국민들의 방역 노력이 더 확실한 성과로 이어져서 일상을 회복할 수 있도록 조금 더 힘을 모아달라"고 호소했다.

