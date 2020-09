울릉도 태풍 피해현장 방문한 정세균 총리 "특별재난지역 선포 검토"

이철우 지사, 특별재난지역 선포·특별교부세 지원 건의

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 정세균 국무총리는 9일 이철우 경북도지사, 문성혁 해양수산부 장관, 안영규 행정안전부 재난관리실장 등과 함께 태풍 '마이삭'에 이은 '하이선'으로 큰 피해를 입은 울릉군 현장을 방문했다.

정 총리는 일행과 함께 먼저 울릉 사동항과 남양항 피해현장을 둘러본 뒤 울릉 일주도로 피해 현장을 살폈다. 울릉군은 잇단 제9호·10호 태풍으로 사동항 및 남양항 방파제가 320m 가량 전도됐다.

또한 유람선 및 예인선 3척 파손, 여객선 1척 침수, 어선 30척 전도 및 유실, 도동항 여객선 터미널 및 상·하수도시설 파손 등 막대한 피해를 낳았다.

정 총리의 이번 울릉도 방문은 이철우 경북도지사가 지난 6일 제10호 태풍 하이선 대처상황 점검회의 등을 통해 요청해 전격적으로 이뤄진 것으로 알려졌다. 이 도지사는 울진·영덕·포항을 포함한 경북 동해안 지역에 대해서도 조속한 피해조사와 복구를 위한 정부차원의 대책 마련을 건의했다.

이날 일정을 함께한 이철우 지사는 "잇따라 몰아친 두개의 태풍으로 경북 동해안에 대규모의 피해가 발생했다. 복구에 상당기간이 걸리고 많은 예산이 소요될 것"이라며 "특히 울릉군은 재정력이 약해 어려움이 가중되고 있다. 빠른 복구를 위해 특별교부세 50억원 지원과 특별재난지역을 신속히 선포해 달라"고 요청했다.

정세균 총리는 응급복구중인 주민들을 위로하면서 "이번 태풍으로 상처가 크신 줄 알고 있다. 특별재난지역 선포, 특별교부세 지원 등 정부에서도 신속한 피해복구와 재발방지 복구계획 마련에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

한편 지난 7~8월에 유례없는 긴 장마에 이어 이번 태풍이 경북을 관통하면서 도내 곳곳에 월파 등으로 동해안 사유시설 및 공공시설에 많은 피해가 발생했다.

경북 전체에서 이재민이 31가구 63명이 발생했다. 사유시설은 주택 492동(전파8, 반파103, 침수381), 상가 및 공장 97동, 농어업시설 72개소, 어선 및 여객선 91척, 농경지 4966ha 등이 피해를 입었다. 공공시설의 주요 피해는 도로 66개소와 교량 16개소 등 총 1398개소에 이른다.

