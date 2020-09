평화회담 목전에 앞둔 아프간, 부통령 겨냥한 테러발생

암룰라 살레 부통령 무사

4명 사망, 16명 부상

[아시아경제 나주석 기자] 아프가니스탄 제1부통령을 겨냥한 폭탄 테러가 발생했다. 암룰라 살레 제1부통령은 화를 피했지만 다수의 인명피해가 발생했다.

9일 주요외신에 따르면 아프간 카불에서는 살레 부통령을 겨냥해 길거리에 설치된 폭탄이 터졌다. 이 사고로 경호원 등을 포함해 4명이 목숨을 잃고 16명이 다친 것으로 알려졌다.

라즈완 무라드 제1부통령실 대변인은 "또다시 아프간의 적이 살레 대통령을 해하려 했지만, 목적을 달성하지 못했다"면서 "살레 부통령은 이번 공격에도 부상 없이 무사하다"고 전했다.

살레 부통령은 전직 정보기관 책임자로 그동안 수차례 암살 위험에 직면했었다.

이번 테러와 관련해 직접 배후를 밝힌 성명은 아직 나오지 않고 있다. 이번 테러는 아프간 정부와 탈레반 사이에 평화회담을 목적에 앞둔 상황에 발생해, 향후 어떤 파장을 미칠지 관심을 끈다.

외신은 외교 관계자 등은 오랜 기간 내전을 벌여왔던 아프간 정부와 탈레반이 평화회담을 방해하기 위한 움직임이 있을 것을 경고해왔다고 전했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr