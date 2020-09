서귀포해경, 불법 야간운항 수상레저기구 일제단속 실시

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 서귀포해양경찰서(서장 도기범)는 최근 야간에 레저보트 등을 이용한 한치 낚시 등 수상레저 활동이 증가함에 따라 안전사고 예방을 위해 오는 9월 20일까지 불법 야간운항 수상레저기구 일제 단속을 한다고 9일 밝혔다.

이번 단속은 야간 운항 장비를 제대로 갖추지 않고 활동하는 작은 레저보트 경우, 야간에 잘 보이지 않아 타 선박과의 충돌 등 안전사고 위험이 매우 커 안전사고를 예방하기 위한 것으로, 오는 13일까지 사전 홍보·계도기간을 거치고, 9월 14일부터 7일간 집중 단속할 예정이다.

야간에 수상레저기구 운항을 위해서는 ?항해등, ?나침반, ?야간 조난신호 장비, ?통신기기, ?전등, ?구명튜브, ?소화기, ?자기점화등, ?위성항법장치, ?등이 부착된 구명조끼를 갖춰야 한다.

서귀포해경 관계자는 “야간운항 장비를 갖추지 않은 야간 수상레저 활동은 충돌 등 안전사고 위험성이 높다”며, “반드시 법령에 명시된 야간운항 장비 10가지를 꼭 갖추고 운항을 해달라”고 당부했다.

한편, 최근 3년간 야간운항 장비를 갖추지 않고 운항하다 적발된 사례는 17년도 4건, 18년도 6건, 19년도 7건 총 17건이다.

호남취재본부 황정필 기자 panax@asiae.co.kr