신한금투, 언택트 대형주 투자 펀드 판매

온라인 소비, 데이터인프라, 헬스케어 등에 투자

[아시아경제 이민우 기자] 신한금융투자가 비대면(언택트) 문화 선도 대형주에 투자하는 펀드 상품을 판매한다.

신한금투는 이 같은 '한화 글로벌 언택트 펀드'를 판매한다고 9일 밝혔다.

언택트 분야의 기업 중 성장성을 갖춘 사업 모델을 확보하고 매출과 수익을 꾸준히 늘려가는 기업에 투자한다. 대표적인 투자 분야는 온라인 소비(신선식품, 차세대 모빌리티 등), 데이터 인프라(데이터 센터, 소프트웨어, 반도체 등), 헬스케어(진단기기, 백신 및 치료제, 원격 의료 서비스 등)와 같은 사업을 영위하는 기업들이다.

지속적인 포트폴리오 검토를 통해 기업 펀더멘탈 또는 초기 투자 근거가 변할 경우 주식을 매도하며 위험을 관리한다.

총 보수 비용은 연 1.972%이며 별도의 환매수수료는 발생하지 않는다.('클래스 C'등급 기준) 환율, 투자자산의 가격 변동에 의해 원금 손실이 발생할 수 있다. 자세한 내용은 신한금투 영업점 또는 홈페이지에서 확인 가능하다.

