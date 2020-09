경기소방 119시민수상구조대 큰 성과…물놀이 사망사고 '제로'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도소방재난본부가 올 여름 119시민수상구조대를 운영해 큰 성과를 거둔 것으로 나타났다.

경기소방본부는 지난 7월1일부터 8월31일까지 도내 28개 하천과 강, 계곡, 호수 등에 구조관련 자격증 소지자와 의용소방대, 자원봉사자, 소방 공무원 등으로 구성된 119시민수상구조대를 운영했다고 9일 밝혔다.

이 기간 시민수상구조대는 물에 빠진 1명을 구조하고, 3516명을 안전 조치했다. 또 부상자 90명을 현장에서 조치하고, 2명을 병원으로 이송했다.

특히 시민수상구조대가 배치된 장소에서의 물놀이 사망 사고는 단 한 건도 발생하지 않은 것으로 집계됐다.

시민수상구조대는 하루 평균 121명의 대원이 도내 곳곳의 물놀이 장소에서 인명구조 및 사전 위험제거 활동을 펼친 것으로 분석됐다.

경기소방본부는 코로나19 감염 확산을 막기 위해 시민수상구조대 모집에서부터 훈련, 배치근무까지 모든 활동은 '생활 속 거리두기 기본지침'을 준수했다.

정찬영 경기소방본부 생활안전팀장은 "물놀이 안전사고 예방과 신속대응을 위한 시민수상구조대가 도민 안전에 크게 이바지한 것으로 나타났다"며 "내년에도 시민수상구조대가 도민 여러분의 안전을 지키는 든든한 지킴이로 활약하도록 노력하겠다"고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr