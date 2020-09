울산 온양읍 대안리 ‘민간 도시개발사업’ 시작한다

울주군, 대안3지구 도시개발사업 실시계획 인가 승인

대안리 23만6000여㎡ 1528세대 … 2023년말 준공 1528세대 조성

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산 울주군 내 민간 도시개발 사업 추진에 숨통이 트였다.

울산 울주군이 민간주도로 시행하는 대안 3지구 도시개발사업 실시계획인가를 10일 자로 승인했다.

대안 3지구 도시개발사업은 온양읍 대안리 79번지 일대 23만6000여㎡에 2030년 12월 준공을 목표로 1528세대 규모의 주거단지 등을 환지 방식으로 조성하는 민간 도시개발사업이다.

환지 방식이란 수용된 토지 주인에게 보상금을 주지않고 개발구역에 새로 조성된 땅으로 갚아주는 토지보상 방식이다.

토지소유자로 구성된 조합은 2015년 8월 도시개발구역 지정 제안을 시작으로 울산시에서 2017년 6월 도시개발구역 지정과 개발계획 수립을 고시했고, 울주군에서는 각종 영향평가와 협의를 거쳐 2020년 9월 10일 실시계획 인가를 승인했다.

울주군 관계자는“대안3지구 도시개발사업은 계획적이고 체계적인 도시개발을 통해 안정적인 주택공급이 가능할 것으로 기대한다. 도시기반시설 확보로 인구 30만 울주로 한 계단 더 도약할 수 있게 됐다”고 말했다.

