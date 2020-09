'보석 취소' 전광훈 재판, 다음달 12일 재개… 올해 안 선고 예정

[아시아경제 조성필 기자] 보석 취소가 결정돼 다시 구치소에 수감된 전광훈 사랑제일교회 목사에 대한 재판이 다음 달 재개된다.

9일 법원 등에 따르면 서울중앙지법 형사합의34부(부장판사 허선아)는 공직선거법 위반 등 혐의로 구속기소된 전 목사의 다음 공판기일을 10월12일로 지정했다. 지난달 11일 이후 한 달여 만에 속행공판이다.

이 사건 재판은 전 목사가 지난달 17일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받으면서 잠시 중단됐다. 애초 법원은 같은 달 24일 속행 공판을 열고 이후 한두 차례 공판을 더 진행한 뒤 9월 중 심리를 마무리한다는 계획이었다. 이런 계획에 변동이 없다면, 내달 재판이 재개된 이후 늦어도 11월 중에는 심리가 끝나고 올해 안에 1심 선고가 이뤄질 것으로 보인다.

앞서 전 목사는 지난 7일 재판부 보석 취소 결정에 따라 서울구치소에 재수감됐다. 지난달 15일 광화문 집회에 참석한 행위 등이 보석 조건 위반에 해당한다고 재판부는 판단했다. 전 목사가 다시 수감됨에 따라 재판엔 다시 속도가 붙을 것으로 보인다.

전 목사는 21대 총선을 앞두고 광화문 집회 등에서 사전선거운동을 한 혐의와 문재인 대통령에 대한 명예훼손 혐의로 기소됐다. 그는 코로나19 확진 뒤 격리 치료를 받고 퇴원한 지난 2일에도 기자회견을 열어 정부의 방역 조치를 '사기극'이라고 표현하며 문 대통령을 비난한 바 있다.

