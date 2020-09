"트럼프, 이라크 주둔 미군 감축 9일 발표할 것"...3분의 1 감축 예상

미 고위관리, 취재진에 밝혀

아프간 주둔병력도 절반이하로 줄일 듯

[아시아경제 이현우 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이라크 주둔 미군 감축계획을 곧 발표할 예정으로 알려졌다. 이라크 주둔 미군은 약 3분의 1 정도가 줄어들 것으로 예상되며, 아프가니스탄 주둔 미군 역시 현재의 절반 정도를 줄이려고 하는 것으로 보도됐다. 이는 트럼프 대통령이 이번 대선 공약으로 세운 해외주둔 미군의 원칙적인 복귀를 이행하기 위한 것으로 풀이된다.

8일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 미 정부 고위관리 중 한명은 노스캐롤라이나 유세를 마치고 워싱턴DC로 이동 중인 미국 대통령 전용기 에어포스원에서 기자들과 만나 "트럼프 대통령이 9일 이라크 주둔 미군 감축계획을 밝힐 예정이며, 수일 내로 아프가니스탄 미군 감축계획도 추가로 발표할 것"이라고 밝혔다.

월스트리트저널(WSJ)은 미 국방부가 이라크 주둔 미군은 현재 주둔병력 5200명에서 3500명 약 3분의 1 정도 감축할 계획이라고 보도했다. 미 정치매체 악시오스는 아프간 주둔병력의 경우에는 현재 8600명에서 4000명으로 절반 이하로 줄어들 수 있다고 앞서 보도하기도 했다.

이처럼 해외주둔 미군을 감축하는 방안이 나오는 이유는 트럼프 대통령의 대선 공약인 '끝없는 전쟁의 종식'과 '해외주둔 미군 복귀'를 위한 것으로 분석된다.

앞서 미국과 이라크 양국은 올해 1월 세계경제포럼(WEF)이 열린 스위스 다보스에서 가진 정상회담에서 이라크 주둔 미군 감축 방안을 논의한 바 있다. 아프간 주둔 미군의 경우에도 주둔병력 수를 5000명 이하로 감축하는 방안을 추진해온 것으로 알려졌다.

