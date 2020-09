[아시아경제 오현길 기자] 푸본현대생명은 생명보험사회공헌위원회에 기금을 출연했다고 9일 밝혔다.

출연금은 박애재단으로 전달돼 신종 코로나바이러스감염증 예방 활동에 필요한 물품 구입과 정신질환을 가지고 있는 장애인들의 사회복귀 및 자립 생활을 지원하는 데 쓰일 예정이다.

푸본현대는 매 분기 발달장애인들과 함께 여가문화 활동 뿐만 아니라, 매월 임직원들이 기부하는 금액에 회사가 1:1 매칭해 기부하는 등 사회공헌기금 모금 프로그램을 운영하고 있다.

이재원 푸본현대 사장은 "생명보험의 가치를 실현하고 생명보험사회공헌위원회 일원으로서 더욱 폭 넓은 사회공헌활동에 참여할 방침"이라며 "지역사회에 기여하고 나눔의 가치를 실천하는 기업의 사회적 책무를 다하겠다"고 말했다.

