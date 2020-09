▲서호철 별세(향년 88세). 서진수·영수·현수·동수(신한생명 재무본부장) 부친상. 9일. 순천향대학교 부천병원 장례식장 특3호실 발인:11일 오전7시 장지:인천 부펑구 인천가족공원 승화원(032-327-4003)

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr