[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 9일 신한카드와 함께 취약계층을 위한 지역 특산물 참기름 200세트 전달식을 열었다고 밝혔다.

이번 전달식은 지난 6월 신세계 차원의 동행세일 기간 동안 코로나19로 어려움을 겪고 있는 지역 농가에 매출의 활력을 불어넣기 위해 산지 특산물인 참기름, 멸치, 김 세트 등을 사은품으로 증정한 바 있다.

이 행사를 통해 사은행사 종료 후 남은 재고 상품에 대해 반품하지 않고 광주사회복지협의회 푸드뱅크를 통해 지역에서 필요로 하는 소외계층을 대상으로 지원하기로 했다.

푸드뱅크는 기업과 개인으로부터 여유식품 및 생활용품을 기부 받아 긴급지원대상자, 차상위계층 등 우리사회 소외계층에게 전달하는 민간영역의 나눔 제도이다.

