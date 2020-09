창원시, 지역 동네가게 자생력 강화 위한 ‘스마트화 지원사업’ 착수

중소벤처기업부 ‘나들가게 선도지역 사후지원사업’ 공모 선정

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 중소벤처기업부 공모 선정 사업인 ‘나들가게 선도지역 사후지원사업’의 목적으로 ‘나들가게 점포 스마트화 지원사업’을 이달부터 본격 착수한다고 9일 밝혔다.

나들가게는 ‘정이 있어 내 집같이 편하고, 나들이하고 싶은 마음으로 가고 싶은 가게’라는 의미로 점포면적 165㎡ 미만인 골목 슈퍼를 의미한다. 나들가게 사후지원사업은 이곳의 자생력 강화를 지원하는 사업이다.

창원시와 위탁기관인 창원시 상권활성화재단은 9월부터 4000만원 사업비로 스마트 나들가게 3개소 시범점포에 다각적인 지원을 펼칠 계획이다. 재단은 16일까지 2개 점포를 추가로 신청받고 있다.

스마트 나들가게는 주간에는 점주가 직접 운영하고 야간에는 무인으로 운영되는 하이브리드 무인 점포다. 무인 운영에 필요한 스마트 게이트와 무인 계산대, 보안시스템 등 스마트 기술 도입에 필요한 비용을 점포당 최대 1300만원까지 지원하며, 연내 창원시 스마트나들가게 1호점이 개점될 예정이다.

또한 스마트 나들가게에 유통전문가를 투입해 스마트기술 활용방법, 상권특성에 맞는 상품 구색과 마케팅기법 등을 컨설팅하고, 최신 인기상품 동향 등 유통정보의 주기적 제공, 민간 배달 앱을 활용한 모바일 주문·배송 운영 등 점포운영의 스마트화를 지원할 예정이다.

김부식 경제살리기 과장은 “이번 나들가게 점포 스마트화 지원 사업 추진으로 동네슈퍼 소상공인들의 삶의 질을 높이는 한편 야간 추가 매출로 수익이 개선될 것으로 기대한다”고 말했다.

