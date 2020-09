확진자 증가에 속타는 당국…2.5단계 추가 연장?

[아시아경제 김흥순 기자] 수도권의 강화된 사회적 거리두기(2.5단계) 조치를 오는 13일까지 한 차례 연장했으나 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자 수는 되레 오름세를 보여 정부와 방역당국의 애를 태우고 있다. 대규모 유행의 급한 불은 껐지만 10~20명 단위 소규모 집단감염이 잇따르면서 일일 확진자 수가 목표로 한 100명대 아래로 좀처럼 꺾이지 않아서다. 방역의 고삐를 조이고도 이 같은 상황을 억제하지 못한다면 거리두기 2.5단계를 추가 연장할 가능성도 배제할 수 없다.

신규 확진 156명, 이틀 연속 증가

중앙방역대책본부에 따르면 9일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 156명으로 집계됐다. 지난 7일 119명으로 근래 가장 낮은 수준까지 떨어졌으나 전날 136명으로 다시 증가했고 이날 또 20명이 늘었다. 서울, 경기, 인천 등 수도권 지역에서 발생한 확진자 수도 7~8일 각각 78명, 98명으로 100명대 아래였으나 이날 100명으로 세 자릿수에 다시 진입했다.

방역당국은 지난달 30일부로 수도권 거리두기 2.5단계를 시행하면서 일일 확진자 수 100명대 미만을 목표로 세웠다. 하루 400명대까지 치솟던 지난달 하순과 비교해 강화된 거리두기 조치가 효과를 본 것은 분명하지만 시행 후 1주일이 지난 상황에서도 환자 발생 속도가 늦춰지지 않는다는 점은 불안한 요소다.

권준욱 중앙방역대책본부 부본부장은 "수도권 중심의 폭발적 코로나19 집단발생이 추가 전파를 많이 만들어냈고, 방역관리망 밖에서 조용한 전파도 많이 이뤄졌다는 의미"라고 우려했다. 정부는 이번 주 전국 단위, 수도권의 환자 발생 추이 등을 종합적으로 분석해 2.5단계를 종료할지, 다시 한번 연장할지 최종 판단을 내릴 방침이다.

꼬리 무는 집단감염 '잔불'

서울 성북구 사랑제일교회와 광복절 서울 도심 집회 등 최근 연관 확진자 수가 급증한 집단발생 사례는 잦아들었으나 수도권을 중심으로 크고 작은 산발적 집단감염이 발생해 방역 대응을 어렵게 하고 있다. 서울 영등포구 일련정종 포교소, 은평구 수색성당 등 종교시설을 중심으로 새로운 감염 사례가 확인됐고 물류센터, 콜센터, 온라인 카페 모임 등과 관련한 확진자도 10~20명 안팎으로 계속 나오는 상황이다.

중앙방역대책본부에 따르면 최근 신규 집단발생 건수는 7월26일~8월8일 9건에서 8월2일~8월15일 23건, 8월16일~8월29일 40건, 8월23일~9월5일 52건으로 규모가 커졌다. 천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수는 "전 세계의 신규 확진자 발생 속도가 빠르고 치명률은 상대적으로 낮아진다"며 "발생 초기보다 코로나19 바이러스의 독성은 약해진 반면 전파력은 훨씬 세진 것으로 보인다"고 말했다.

이달 말 추석연휴 전까지 신규 확진자 수가 급감하지 않는다면 재유행의 고비를 다시 맞을 가능성도 크다. 앞서 지난 2월 신천지예수교 중심 집단감염의 여파가 5월 초 '황금연휴'를 계기로 이태원 클럽발 유행으로 번졌고 이로 인한 추가 전파가 8월 휴가철, 임시공휴일 등과 겹쳐 폭발력을 배가한 사례가 있기 때문이다.

손영래 중앙사고수습본부 전략기획반장은 이날 브리핑에서 "국민들의 힘든 노력으로 수도권의 확산세를 억제하며 다시 일상으로 되돌아갈 수 있는 길을 조금씩 트고 있다"면서 "지금의 노력이 한두 주 뒤에 나타난다는 점을 생각해 여기서 조금만 더 노력하면 방역망의 통제력을 확실히 회복할 수 있을 것으로 믿는다"고 강조했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr