추미애 장관 아들 측, '부대 배치 청탁' 발언 대령·방송사 고발하기로

오늘 오후 서울지방경찰청 접수 예정

[아시아경제 이관주 기자] 추미애 법무부 장관의 아들 서모(27)씨 측이 부대 배치 청탁이 있었다고 언급한 당시 주한미군 한국군지원단장(대령) A씨와 녹취 내용을 보도한 방송사를 허위사실에 대한 명예훼손 혐의로 9일 오후 서울지방경찰청에 고발하기로 했다.

서씨의 법률대리인인 현근택 변호사는 "수료식날 부대 관계자와 (서씨가) 개인적으로 만난 사실이 없고 부대 배치와 관련한 청탁을 하지 않았다"며 "강당에서 수료식에 참석한 부모님들 전부를 모아놓고 자대배치 등에 대해 안내를 받은 것에 불과하다"고 밝혔다.

그는 "컴퓨터에 의해 부대배치가 이뤄졌기 때문에 부대 배치 관련 청탁은 있을 수 없다"며 "특히 90세가 넘은 할머니가 청탁을 해 이를 말리기 위해 40분간 교육을 했다는 식으로 말한 것은 도저히 묵과할 수 없다"고 주장했다.

앞서 신원식 국민의힘 의원이 공개한 녹취록에는 A씨가 "제가 직접 추미애 남편 서 교수하고 추미애 시어머니를 앉혀놓고서 청탁을 하지 말라고 교육을 40분을 했다"는 발언이 담겨 있었다.

이에 대해 서씨 측은 "수료식에는 아버지, 할머니, 친척 세 분 등 총 5인이 참석했고 고발인은 그 중에 한 분"이라고 설명했다. 고발장은 현 변호사가 이날 오후 접수할 예정이다.

