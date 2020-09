부산시, 0%대 1500억원 ‘2단계 정책자금’ 푼다

중소기업·소상공인 위한 특별경영안전자금 신설 전격 결정

현장체감도 높여 중소제조·서비스업, 소상공인 파격 지원키로

기존 관행에서 탈피, 대출한도 확대·기존 수혜자에 중복지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시는 사회적 거리두기 강화조치로 어려움을 겪고 있는 중소기업과 소상공인을 지원하기 위해 ‘정책자금 2단계 조치’를 시행하기로 전격 결정했다.

이번 조치 시행에 앞서 부산시는 지난 9월 1일부터 박성훈 경제부시장을 단장으로 하는 일일 비상경제대책회의에서 다각도의 논의를 거쳤다.

특히 지난 6~7월 경제부시장 주재로 진행됐던 업종별 현장간담회 때 기업의 자금 관련 주요 건의사항이 정책자금 2단계 조치에 담겨 정책의 현장 체감도를 높였다.

코로나19 사태 초기 부산시는 7000억원 규모의 정책자금을 조성해 소상공인과 영세자영업자에 대한 지원을 강화한 1단계 정책자금 운용 조치를 시행했었다.

지난 정책자금 1단계 운영 조치에는 ▲전국 최초의 포용금융 부산 모두론(1000억) ▲코로나19 피해기업 특별자금(1000억) ▲소기업 경영안정자금(500억) ▲코로나19 피해 소상공인 임대료 특별자금(500억) ▲소상공인 특별자금(4000억) 등이 포함돼 코로나19로 피해를 본 소상공인·영세자영업자의 생활안정에 도움을 줬다.

그러나 코로나19 재확산에 따른 사회적 거리두기 강화조치로 사회 전반에 걸쳐 경제활동이 위축됨에 따라 부산시는 기존 소상공인, 영세자영업자에 대한 지원을 더욱 강화했다. 또 중소제조업·서비스업까지 그 대상을 확대해 제2단계 정책자금을 전격 시행하는 것이다.

첫째 0%대 초저리 금리 제공, 기존 대출에 대한 한도 확대 및 중복지원으로 중소제조·서비스업종에 대한 금융지원을 강화한다.

부산시는 이를 위해 1500억 규모의 특별경영안정자금을 신설한다. 이는 크게 투-트랙(Two-track)으로 운영된다.

▲트랙1은 제조업 영위 중소기업·소상공인 대상으로 최대 2억원 한도 지원 ▲트랙2는 비제조업(서비스업 등 포함) 중소기업·소상공인에게 최대 1억원 한도 대출 지원이다.

이는 상반기 정부에서 소상공인진흥공단을 통해 지원했던 코로나19 피해 소상공인 경영안정자금의 최대 대출한도가 7000만원이었던 것과 비교할 때 대출한도를 대폭 확대한 것이다.

또한 투-트랙 모두 중소기업 육성·운전자금을 지원받았더라도 총 8억원 보증 한도 내에서 중복지원이 가능하고, 추가로 부산시에서 대출 이자의 2%를 2년간 지원함으로써 실제 기업 입장에서는 0%대의 대출 금리를 적용받는 것이다.

둘째 중소기업 운전자금의 규모를 확대해 기업 현장의 자금 수요에 탄력적으로 대응키로 했다.

코로나19 여파로 신규 투자 감소 등 중소기업 시설자금 신청은 저조하지만, 경영 운영에 직접적 도움이 되는 운전자금 신청 수요는 계속 증가 추세여서 기업의 실수요를 반영해 정책자금 간 규모를 조정했다.

중소기업 운전자금을 기존 2300억원에서 800억을 증액한 3100억 원 규모로 확대해 정책자금 공백을 최소화하기로 한 것이다.

부산시는 이번 조치로 더 많은 기업이 운전자금 혜택을 받을 수 있을 것으로 본다.

셋째 기존 대출 조건을 완화하고 미래성장 기반 보호를 위해 스타트업 기업에 대한 자금지원을 확대한다.

기존 대출 조건 완화는 자동차부품기업 현장간담회 시 기업의 건의사항을 반영한 것으로 자동차부품기업 특례보증의 기존 ‘한도 내 재대출 금지’에서 ‘한도 내에서 추가 대출이 가능’하도록 변경했다.

이번 결정으로 코로나19 위기상황에 처한 부산 주력산업인 자동차부품기업의 자금난이 일정 부분 해소될 것으로 보인다.

아울러 코로나19 이후에도 미래성장 기반을 보호하기 위해 기존 창업 특례자금 대상 범위를 확대해 더 많은 창업기업에 융자지원 기회를 제공하는 방안도 이번 제2단계 정책자금 운용 조치에 포함해 창업기반 보호에도 나선다.

변성완 부산시장 권한대행은 “중소기업과 소상공인들의 추가 피해를 가능한 최소화하기 위해 정책자금 2차 지원책을 긴급 마련했다”며 “향후 성장 유망하지만 코로나19로 인해 일시적 유동성 위기에 직면한 기업을 위해서 추가 대책도 강구하고 있다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr