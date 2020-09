속보[아시아경제 허미담 기자] 서울 강남권을 개발해서 생긴 이익금을 강북권에서 쓸 수 있게 된다.

서울시와 국토교통부는 공공기여금 사용 범위 광역화를 골자로 하는 '국토의 계획 및 이용에 관한 법률'(이하 국토계획법) 개정을 연내 완료 목표로 추진한다고 9일 밝혔다.

법 개정안은 서울 강북구갑이 지역구인 더불어민주당 천준호 의원이 발의한다.

전체 공공기여금 중 시와 자치구 사용 비율은 향후 국토계획법 시행령이 정하는 범위에서 서울시 조례로 정할 계획이다.

