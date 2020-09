시민사회단체, 코로나19 민생 위기 극복 5대 요구안 발표

[아시아경제 송승윤 기자] 시민단체들이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 민생 위기 극복 방안이 담긴 5대 요구안을 발표하고 정부와 국회에 조속한 이행을 촉구했다.

민생경제연구소와 전국가맹점주협의회, 전국민주노동조합총연맹, 참여연대 민생희망본부 등 7개 시민단체는 9일 오전 종로구 통인동 참여연대 2층 아름드리홀에서 '코로나19 재확산과 민생위기 극복을 위한 중소상인·특고·임차인·한계채무자·시민사회단체 5대 요구 발표' 기자회견을 열고 "4차 추경에서 중소상인, 특수고용노동자, 주택 및 상가임차인, 한계채무자들의 목소리가 충분히 반영된 세부안을 내놔야 한다"고 주장했다.

이들 시민 단체는 추경 외에도 국회의 코로나19 긴급 구제 3법 개정, 임차인 관련 정부와 지자체 차원의 분쟁 조정과 차임 감액 행정 활성화, 한계 채무자 관련 사법부의 적극적인 면책 및 유예 결정 등이 종합적으로 추진돼야 한다고 요구했다.

시민단체가 주장한 5대 요구안은 구체적으로 ▲2차 재난지원금 확대 ▲상가법, 고용보험법 등 코로나19 긴급구제 3법 개정 ▲상가 및 주택의 차임 감액 청구 활성화 ▲생존자금 지원 등 특고와 자영업자 지원 확대 ▲소득 감소와 실업, 폐업 등으로 한계 채무자로 내몰린 이들에 대한 지원대책 등이다. 요구안에는 법 개정이 필요한 사항을 비롯해 정부나 지자체, 사법부가 행정 개선을 통해 마련할 수 있는 대책들도 포함됐다.

이들은 "하반기에 코로나19로 인한 민생 위기가 더욱 심화될 것으로 예상되는 만큼 위 5대 요구안이 정부와 국회에서 시급히 논의되고 수용될 수 있도록 현장 사례 발굴과 공론화, 국회 입법 활동과 정부 및 지자체 면담 등 코로나19 긴급 대책 촉구 활동을 이어나갈 예정"이라고 밝혔다.

