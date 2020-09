정부 "의사 국시 추가접수, 형평·공정에 위배…국민 동의 선행돼야"(상보)

[아시아경제 김흥순 기자] 정부가 의대생 의사 국가시험 실기시험 미응시 인원에 대한 추가접수를 허용하는 문제에 대해 "국민들의 동의가 선행되지 않는다면 정부로서도 쉽게 결정할 수 있는 문제가 아니다"라고 선을 그었다.

손영래 보건복지부 대변인은 9일 오전 정부세종청사에서 열린 브리핑에서 "국가시험은 수많은 직종과 자격을 준비하는 사람들이 치르고 있기 때문에 추가접수는 다른 이들에 대한 형평과 공정에 위배되는 측면이 있다"며 이 같이 말했다.

손 대변인은 또 "현재 의대생들이 국가시험을 스스로 거부하고 있는 상황이고 아직까지는 응시를 하겠다는 의견을 공식적으로 받은 바도 없다"면서 "이러한 상황에서 국가시험의 추가적인 기회를 논의하는 것 자체의 필요성이 떨어진다"고 덧붙였다.

정부는 제 85회 의사 국가시험 실기시험 응시를 거부한 의대생이 많고, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 확산하는 상황을 고려해 지난 1일 시작 예정이던 응시일을 1주일 연기했다. 그러나 전날과 이날 각각 6명만 시험을 치르는 상황이다. 이번 의사 국가시험 실기시험에는 응시대상 3172명 중 14%인 446명만이 응시의사를 밝혔다.

이런 가운데 전날 서울대 의대 학생회가 재학생 745명을 대상으로 설문조사를 한 결과 응답자의 70.5%가 '응시 거부를 지속하지 않았으면 한다'며 바뀐 입장을 보였다. 특히 올해 의사 국시를 치러야 하는 본과 4학년은 81%가 단체행동 지속을 반대했다.

그럼에도 시험 응시를 거부한 의대생을 구제하면 안 된다는 목소리도 적지 않다. 청와대 국민청원 게시판에는 '국시 접수 취소한 의대생들에 대한 추후 구제를 반대합니다'라는 게시물이 올라왔고, 이날 오전 10시35분 기준 47만9926명이 동의했다.

한편 올해 의대생들의 국시 거부로 인해 내년도 군의관과 공중보건의사 등 의료인력 부족이 발생할 것이라는 우려도 나오고 있다. 이에 대해 손 대변인은 "현재 계획을 수립 중이라 상세한 부분은 밝힐 수 없으 군의관은 인턴 또는 대부분 전공의 수련 과정을 거친 전문의를 중심으로 선발되고 있어 큰 차질이 없을 것으로 본다"면서 "공중보건의사는 현재 1900명인데 내년충원 인력이 약 500명 수준이라 300명 내외의 인력이 차질을 빚지 않을까 예측한다"고 말했다.

한편 정부는 무기한 집단휴진에 나섰던 전공의들이 전날부터 진료현장 복귀를 결정한데 대해 환영의 뜻을 나타났다. 손 대변인은 "그동안 국민과 많은 환자분들이 코로나19와 의사단체들의 집단휴진, 집단 진료거부와 겹치면서 많은 걱정을 하고 실제 많은 괴로움이 있었다"며 "의사단체들도 정부가 앞으로 합의를 성실히 이행할 것을 믿고 환자들의 진료에 최선을 다해달라"고 당부했다.

