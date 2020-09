韓 제안 첫 유엔공식기념일, 푸른하늘의 날 개최

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 유엔은 8일(현지시간) 제1회 '푸른 하늘의 날' 기념행사를 개최했다. '푸른 하늘의 날'은 우리나라가 제안해 유엔에서 채택한 첫 공식 기념일이이라는 점에서 의미가 크다는 평가다.

'모두를 위한 맑은 공기'를 주제로 열린 이날 행사에는 사티아 트리파시 유엔환경계획 사무차장 주재로 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장(사진)과 티자니 무하마드-반데 유엔 총회의장 등이 참석했다.

조명래 환경부 장관은 기조 발언을 통해 대기오염 대응과 맑은 공기를 위한 국제협력의 중요성을 강조했다. 특히 조 장관은 그린 뉴딜을 한국판 뉴딜의 중요한 부분으로 추진하고 있다고 소개했다.

조현 주유엔대사는 한국의 석탄 화력발전소 폐기 계획을 소개하면서 각국의석탄화력 발전소와 제조업 오염 배출 감축을 제안했다.

문재인 대통령은 지난해 9월 뉴욕에서 열린 유엔 기후 행동정상회의 기조연설에서 푸른 하늘의 날 지정을 제안했고, 같은 해 12월 유엔총회 2위원회에서 결의안이 만장일치로 채택돼 기념일이 됐다. 우리 정부도 푸른 하늘의 날을 국가기념일로 지정했다.

