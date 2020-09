수사권조정 입법예고 종료 일주일 앞두고 檢警 반발

검찰 “수사준칙, 검찰청법 훼손”

경찰 “법무부 종속, 검개혁 후퇴”

[아시아경제 최석진 기자, 이관주 기자] 검경 수사권조정의 세부 내용을 담은 형사소송법·검찰청법 대통령령의 입법예고 종료 시한이 일주일 앞으로 다가왔다.

제도 시행이 임박하면서 이에 반대하는 목소리도 커지고 있다. 조정의 당사자인 검찰과 경찰 양쪽 모두에서 반대가 나오는 실정이다.

현 정부 검찰개혁의 최종판을 둘러싼 각종 쟁점들을 짚어봤다.

검찰 “상위법 취지 반해 검사 수사범위 축소”… ‘수사중지’ 조항 우려도

검찰은 수사권조정 세부안에 대해 표면적으로는 불만을 드러내지 않고 있다. 이는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 어수선한 분위기 속에서 검경이 대립하는 모습을 보이지 않겠다는 생각 때문이다.

그러나 이미 대검찰청은 법무부에 문제점을 지적하는 의견을 전달했다. 기본적으로 검찰은 입법예고안이 상위법인 개정 검찰청법의 취지를 훼손하고 있다고 본다. 청와대 등 관계기관이 협의를 거쳐 마련한 내용인데도 경찰이 반대하는 데 대한 반감도 있다.

검사들의 가장 큰 불만은 ‘검사의 수사개시 범위’에 대한 내용이다.

개정 검찰청법은 검사가 수사를 개시할 수 있는 범죄의 범위를 6대 범죄로 한정하지 않고 ‘부패범죄, 경제범죄 등 대통령령으로 정하는 중요 범죄’로 규정했다. 대통령령에서 검사가 수사할 수 있는 대상 범죄를 추가할 수 있도록 한 것이다.

그러나 수사준칙에서는 뇌물가액을 기준으로 부패범죄의 범위를 한정하는 등 상위법에서 인정한 검사의 수사 범위를 오히려 축소시켰다는 불만이다. 검사 A씨는 “이는 상위법을 잘못 해석한 것”이라고 했다.

상위법과 맞지 않는 수사준칙 규정 때문에 피의자나 피해자, 고소·고발인이 피해를 입게 될 것이라는 우려의 목소리도 많다.

검사 B씨는 “가령 ‘뇌물로 3000만원을 제공했다’는 진술을 확보해 검사가 수사하다가, 차후 뇌물가액이 2900만원으로 확인되면 경찰로 사건을 보내야 한다”며 “기소가 가능할 정도로 수사가 진행된 상황에서 피의자가 다시 경찰 수사를 받아야 된다는 건 문제가 많다”고 지적했다.

검사 C씨는 “경찰에 대한 ‘재수사요청’을 1회만 할 수 있도록 횟수를 제한한 것도 큰 문제”라고 했다. 검사가 범죄혐의가 짙어 재수사가 필요하다고 판단한 사건이라도, 경찰이 다시 불기소 내지 불송치 결정을 해버리면 방법이 없다는 것이다.

수사준칙이 규정한 ‘수사중지’ 조항이 상위법인 형사소송법에 어긋나는 대표적인 문제 조항이라는 지적도 있다.

피의자나 주요 사건관계인이 소재불명일 때 경찰이 수사중지 결정을 하고 검찰에 기록만 송부할 수 있도록 했는데, 경찰이 ‘사람이 없다’고 해버리면 사건이 끝나버릴 수 있게 된 것이라는 문제의식이다.

검사 E씨는 “검사의 불기소 처분에 대해서는 상급 검찰청에 항고하거나 법원에 재정신청을 하는 방법으로 다툴 수 있지만, 경찰의 수사중지 결정에 대해서는 그 같은 절차도 없다”며 “검사가 사건기록을 검토할 수 있는 기간도 불송치의 경우 90일인데 반해 수사중지의 경우 30일로 지나치게 짧게 제한돼 문제가 많다”고 꼬집었다.

경찰 “수사준칙 규정 법무부 단독주관, 사실상 종속”…마약 등 검사 직접수사 확대 비판

현장 경찰관 온라인 커뮤니티 ‘폴네티앙’과 경찰청공무원노동조합·경찰청주무관노동조합은 9일 오후 대통령령의 수정을 촉구하는 의견서를 법무부에 제출한다.

앞서 경찰위원회와 한국경찰학회 등 3개 학회, 한국공안행정학회 등 4개 학회가 각각 입법예고안의 문제점을 지적하며 수정을 요청하는 의견서를 전달했다.

또 이달 2일에는 대한민국공무원노동조합총연맹(공노총)과 국가공무원노동조합 조합원들이 수정을 촉구했다.

이들의 공통된 지적은 이번 입법예고안이 검찰개혁의 취지를 제대로 담지 못했다는 데 있다.

먼저 검경 모두에게 적용되는 ‘검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정’(형사소송법 대통령령)을 법무부 단독주관으로 규정하고 있다는 부분이 가장 큰 문제로 꼽힌다.

개정법에 따라 검경 관계가 ‘상호협력’으로 규정됐음에도, 사실상 경찰 사무가 법무부에 종속되는 기이한 결과를 초래한다는 것이다.

또 검사가 압수·수색·검증 영장을 발부받기만 하면 모든 사건을 직접 수사할 수 있도록 한 부분과 ‘검사의 수사개시 범죄범위에 관한 규정’(검찰청법 대통령령)에 마약·사이버범죄를 포함한 것은 검사의 직접수사 범위를 확대해 검찰개혁 취지에 반한다는 비판도 제기된다.

이 같은 지적에도 법무부는 공청회 등 의견수렴을 위한 별도의 절차는 계획하지 않고 있는 것으로 전해졌다.

김창룡 경찰청장은 최근 기자간담회에서 “법무부 단독주관이라 공청회 개최 여부도 법무부 소관으로, 입법예고 기간 중 예정된 공청회 등이 없는 것은 아쉽다”고 말했다.

상황이 이렇자 여당 국회의원이 의견수렴에 나섰다. 임호선 더불어민주당 의원은 11일 한국경찰법학회, 한국경찰연구학회와 공동으로 ‘수사구조개혁의 의미와 대통령령 입법예고안의 개선사항’ 토론회를 열 예정이다.

임 의원실 관계자는 “법 개정 취지인 검찰 직접수사 폐지, 호 협력관계로의 전환을 실현하는 방향이 잘 구현되고 있는지 면밀한 검토가 필요하다”고 취지를 설명했다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr