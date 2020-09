野, 윤영찬 '카카오 압박' 총공세…“서슬퍼런 갑질” “국민소외수석”(종합)

국민의힘 "靑 해오던 포털 통제 국회서 하나"

정의당 “갑질임을 모르는 건가”

국민의당 “구차한 변명이 더 가관”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘·정의당·국민의당 등 야당은 9일 윤영찬 더불어민주당 의원의 '카카오 뉴스 편집 압박 문자' 논란에 대해 총공세에 나섰다. 윤 의원은 전날 주호영 국민의힘 원내대표의 국회 교섭단체 대표연설 도중 '카카오 들어오라고 하세요'라는 메시지를 보내는 장면이 포착됐다. 윤 의원은 국내 포털을 대표하는 네이버 부사장 출신으로 청와대 국민소통수석을 지냈다.

정진석 국민의힘 의원은 이날 비상대책위원장-중진의원 회의에서 "포털도 언론이다. 지금이 무슨 보도지침 시대, 언론통제 시대인가"라며 "오만불손이 느껴지는, 서슬퍼런 갑질이 느껴지는 유감스런 일"이라고 비판했다.

김기현 국민의힘 의원은 "이 정권은 댓글조작을 통한 국민 여론조작에서 나아가 백주대낮에 그것도 신성한 국회 본회의장에서 노골적이고 직접적인 여론조작을 진두지휘하는 국기문란 행위를 버젓이 저질렀다"고 날을 세웠다. 그러면서 “윤 의원은 문재인 정부 초대 청와대 국민소통수석을 지낸 인물이다. 한두 번 해본 솜씨가 아니며 청와대에서도 이런 식의 포털 통제가 수시로 있었을 개연성이 매우 높아보인다”며 “국민소통수석이 아니라 국민을 속여서 왕따시키는 국민소외수석으로 일한 것 같다. 이 문제는 당 차원에서 강력한 법적 대응에 나서야 하고, 당장 국회 윤리위원회에 회부하는 것이 마땅하다”고 말했다.

홍문표 국민의힘 의원은 “카카오 메인에 이낙연 민주당 대표 연설은 뜨지 않는데 주호영 국민의힘 원내대표 연설은 떴다. 이것을 틀어막기 위해 이런 무모한 짓을 한 행위는 그냥 넘어갈 수 없다”며 “대한민국은 삼권분립이 보장된 나라인데 현재는 구멍가게만도 못한 그런 나라의 법과 제도와 질서가 이뤄지고 있다”고 밝혔다.

배준영 국민의힘 대변인은 이날 구두 논평을 통해 “청와대에서 해오던 포털통제를 그대로 장소만 옮겨 국회에서도 하는 것 아닌가 의심케 한다”며 “윤 의원은 ‘형평성에 문제가 있는 것 아니냐 생각하고 있고 항의를 하려고 했던 것’이라고 해명했다. 보통 사람들은 카카오에 그렇게 강력히 항의 못한다. 누구에게 전화를 할지도 모른다. 편집을 누가 하는지 모르기 때문”이라고 꼬집었다. 이어 “민주당은 야당일 때는 ‘드루킹’, 여당일 때는 그냥 ‘킹’인가”라며 “포털에서는 뉴스편집을 100% 인공지능으로 한다고 밝혔는데, 무려 12년이나 네이버에 있으면서 부사장까지 지냈던 인물이 그것을 모르고 항의했다면 너무 이상한 일”이라고 말했다.

정의당과 국민의당도 가세했다. 조혜민 정의당 대변인은 "포털 뉴스 편집을 통해 집권 여당이 여론 형성에 영향을 미친다는 의구심을 기정사실화 한 것"이라며 "(윤 의원) 본인의 말 한마디가 갑질임을 정녕 모르는 건지 되묻지 않을 수 없다"고 밝혔다. 안혜진 국민의당 대변인은 "윤 의원이 과거 청와대 국민소통수석으로서 어떤 식으로 언론을 장악했는지, 국민을 얼마나 하찮게 여기는지 짐작할 수 있었다"며 "언론 탄압의 의미조차 모른 척하는 구차한 변명이 더 가관"이라고 지적했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr