대전 ‘건강식품 사업설명회發’ 감염 확산, 확진자 26명

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전에서 열린 건강식품 사업설명회를 매개로 집단감염이 확산되는 모양새다.

9일 대전시에 따르면 이날 지역에선 총 6명(대전 311번~316번)이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

이중 대전 311번~314번 확진자 4명은 지난달 25일 동구 인동 소재의 한 사무실에서 열린 건강식품 사업설명회 관련 확진자(대전 293번)와 접촉한 후 감염된 것으로 시는 내다보고 있다. 건강식품 사업설명회 관련 확진자는 이들을 포함해 총 26명인 것으로 집계된다.

앞서 시는 지난 7일 역학조사 결과를 통해 건강식품 사업설명회가 지역 내 집단감염의 경로가 됐다는 사실을 공식화 했다. 설명회 당일 현장에 참석한 후 확진 판정을 받은 것은 7명이지만 이들을 통해 ‘n차 감염’되는 사례가 늘고 있다는 것이 시의 역학조사 결과의 핵심이다.

실제 7일 당일에는 설명회 참석자 7명과 이들을 통해 n차 감염된 확진자 7명 등 14명이 집단감염된 것으로 조사됐지만 이틀만인 9일에는 설명회 관련 확진자가 26명으로 급격히 늘어났다. 시가 설명회를 매개로 n차 감염 확산을 우려하게 되는 대목이다.

시 관계자는 “지난 6월부터 현재에 이르기까지 방문판매 업소(건강식품 사업설명회 등)를 매개로 집단(n차)감염이 계속되고 있다는 점에 심각한 우려를 표한다”며 “시는 역학조사를 통해 현행법에 저촉되는 어떠한 형태의 방문판매 행위에 대해서도 엄중한 책임을 물을 방침”이라고 말했다.

한편 현 시점에 집단감염의 배경으로 지목받는 건강식품 사업설명회에는 강서구 225번 확진자와 대전 중구 사정동 웰빙사우나 관련 확진자(대전 256번, 260번)가 다녀간 것으로 역학조사 결과 확인됐다.

특히 시는 역학조사 과정에서 강서구 225번 확진자가 설명회 당일 대전에서 머문 시간을 속인 것을 문제 삼아 역학조사 방해혐의로 고발하는 방안을 검토하는 중이다.

강서구 225 확진자는 역학조사에서 설명회 당일 대전에 1시간 가량 머물렀다고 진술했다. 하지만 정작 역학조사 결과에선 이 확진자가 당일 오전 9시부터 오후 6시까지 9시간여 동안 대전에 머물렀던 것이 확인됐다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr