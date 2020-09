가맹점 1곳당 평균 34만원

10일부터 환급액 확인 가능

[아시아경제 김효진 기자] 영세ㆍ중소 신규 신용카드 가맹점이 상반기 납부한 카드수수료 가운데 약 650억원을 돌려받는다.

금융위원회와 금융감독원은 9일 이런 내용의 상반기 카드수수료 환급 계획을 밝혔다.

환급 대상은 상반기 중 문을 열었다가 폐업한 가맹점을 포함해 총 18만8000곳이다. 상반기 전체 신규 가맹점(21만개)의 89.6%에 해당한다. 가맹점당 평균 34만원 가량을 환급받는다.

올 상반기 카드매출 발생시부터 지난 7월 말 우대수수료율 적용 전까지 납부한 수수료와 같은 기간 카드매출액에 우대수수료율을 적용한 수수료의 차액이 환급된다.

환급액은 여신금융협회가 운영하는 '가맹점 매출거래정보 통합조회 시스템'에서 10일부터 확인할 수 있다. 여신금융협회 콜센터를 통해서도 확인이 가능하다.

