은행권, 8월 주택담보·신용대출 11.8조 '↑'…'또 사상 최대'

8월 중 전 금융권 가계대출은 14조원 증가

은행권·제2금융권, 각각 11.8조·2.2조 증가

"낮은 금리 하에서 신용대출 수요 확대"

[아시아경제 조강욱 기자] 8월 은행권의 주택담보와 신용 등 가계대출이 또 사상 최대치를 경신했다.

9일 금융위원회와 금융감독원이 발표한 '8월중 가계대출 동향'에 따르면 지난달 은행권의 가계대출은 주택담보대출과 신용대출을 중심으로 7월 말에 비해 11조8000억원 증가한 것으로 집계됐다.

전월 증가액(7조6000억원)에 비해서는 4조2000억원이 늘었고 전년동월 증가액(7조4000억원)보다는 4조4000억원이 확대됐다.

특히 주택담보대출이 전세자금대출(3조4000억원), 정책모기지를 포함한 일반주택담보대출(1조9000억원) 증가 등으로 6조1000억원 증가했다.

올 들어 은행권 전세대출 증가폭은 6월 2조5000억원, 7월 2조7000억원, 8월 3조4000억원으로 꾸준히 늘고 있다. 이는 주택도시기금(HUG)의 서민정책상품인 버팀목전세대출이 기금이 아닌 은행재원으로 보다 많이 공급됨에 따른 은행전세대출 증가폭(5000억원)이 포함됐기 때문이라는 설명이다.

신용대출은 낮은 금리로 인한 수요 확대 등으로 5조7000억원이 늘며 예년대비 증가폭이 확대됐다. 전월(3조7000억원)에 비해서는 2조원이, 전년동월(2조8000억원)에 비해서는 2조9000억원이 늘었다.

금융당국은 "은행권은 주택매매·전세 관련 자금수요 등으로 주담대 증가폭이 확대됐으며, 신용대출도 저금리기조, 주식청약 수요 및 경기 불확실성에 대한 우려에 따른 가계의 자금수요 확대로 증가폭이 확대됐다"고 설명했다.

제2금융권의 가계대출은 카드대출(여전) 및 계약대출(보험)을 중심으로 신용대출이 2조원 늘면서 지난달 2조2000억원이 증가한 것으로 나타났다. 주택담보대출 증가폭은 2000억원에 그쳤다.

이로써 지난달 전 금융권의 가계대출은 7월말 대비 14조원이 늘었다. 지난해 8월말 잔액(전년동월)에 비해서는 6.2% 증가했다.

금융당국은 최근 가계대출 증가 추세가 일시적 현상인지, 아니면 추세적 흐름인지 면밀히 점검하고 결과를 토대로 체계적인 관리방안을 마련할 계획이다.

금융당국 관계자는 "현재 금감원은 차주별 DSR 적용실태, 실수요(처분·전입) 요건 대출 약정 이행여부 등 규제 전반의 이행상황을 점검 중이며, 향후 규제 위반사항에 대해서는 엄중 조치할 예정"이라면서 "또 현재의 주택대출규제 우회 수단으로 신용대출 등이 악용되는 사례가 없는지 등 가계대출 전반에 대해 분석하고 있다"고 설명했다.

