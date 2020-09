KB손보, 아파트화재보험 모바일로 간편하게 가입

[아시아경제 오현길 기자] KB손해보험은 아파트화재보험 가입 시 번거로운 절차를 간소화한 '모바일 아파트화재보험 간편가입서비스'를 시작한다고 9일 밝혔다.?

대부분 아파트는 관리사무소에서 단체보험 형태로 화재보험을 가입하고는 있지만 소유형태에 따른 보장이 차별화되지 않으며, 보장금액을 최소로 가입하는 경우가 많아 자칫 보장의 사각지대가 발생할 수 있다.

특히 기존 화재보험 가입 시 건물의 사용승인일, 층수,면적, 구조, 업종 등 여러 항목을 가입자가 직접 확인하거나 입력해야 하는 등 번거로운 절차로 인해 보험가입이 불편했다.?

이번 간편가입 서비스는 건축물대장 등 공공기관 오픈API를 활용, 아파트 주소 및 동·?호수 정보만 입력하면 가입에 필요한 대부분의 정보를 직접 입력하지 않아도 보험료 산출이 가능하다.

또 고객이 가입하고자 하는 아파트의 소유형태와 필요한 가입기간을 선택하고 아파트 주소 및 동·?호수만 입력하면 보험료가 산출된다.

