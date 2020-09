당근마켓, 월 사용자 수 1000만 돌파

1년새 3배 성장…'지역생활커뮤니티' 시대 열어

[아시아경제 김철현 기자] 당근마켓(공동대표 김용현, 김재현)은 월간 활성 이용자(MAU) 1000만 명을 돌파했다고 9일 밝혔다. 당근마켓은 전국 6577개 지역에서 동네 주민들을 연결하고, 이웃 간 중고 거래를 비롯해 각종 소식과 정보가 오가는 커뮤니티 서비스다. 당근마켓은 1년 새 3배 가까이 성장해 월 평균 24회, 하루 20분 사용하는 생활 밀착형 서비스로 자리매김했다고 설명했다.

이에 당근마켓은 지역 내 사람과 사람을 연결하는 '동네생활' 서비스를 전국으로 확대 오픈하고, 동네 상권 소상공인과 주민들을 연결하는 '내근처' 서비스를 새롭게 선보이는 등 지역생활 커뮤니티 서비스 강화에 힘을 실었다. 앱 카테고리도 기존 '쇼핑'에서 '소셜'로 변경하며 연결에 초점을 둔 서비스 고도화에 본격적으로 나설 계획이다.

'동네생활'은 같은 동네에 거주하는 이웃끼리 유용한 지역 정보를 나누고, 소소한 일상을 공유하는 온라인 소통의 장이다. 크게 '우리동네질문', '동네분실센터', 관심사 별 게시판으로 나뉜다. '우리동네질문'에서는 지역 생활과 관련한 다양한 궁금증을 해소할 수 있고, '분실센터' 게시판에서는 잃어버린 것을 이웃들과 함께 찾을 수 있다. 또한 동네맛집, 강아지 등 주제별 게시판에서는 관심사가 비슷한 이웃들과 온·오프라인으로 소통하며 정보를 교류할 수 있다. 앞서 수도권 지역을 시작으로 9월 전국에 확대 오픈한 '동네생활'은 이미 월 사용자 수가 230만 명에 달할 정도로 빠르게 성장하고 있다.

'내근처'는 인테리어, 카페, 헤어샵, 용달, 이사 등 우리동네 소상공인과 이웃들을 연결해주는 채널이다. 나에게 필요한 근처 가게 정보를 손쉽게 찾을 수 있으며 실제 가게를 방문했던 동네 주민들의 후기, 동네 주민에게만 제공되는 각종 할인 혜택도 확인할 수 있다. 뿐만 아니라 부동산, 구인·구직, 과외·클래스 모집과 같은 지역 생활정보들도 이곳에서 찾아볼 수 있다. 소상공인들이 직접 지역 주민에게 가게를 소개하는 공간이기도 하다. 당근마켓은 '내근처'의 다양한 동네 가게 정보와 이웃 간 연결이 곧 가게를 찾는 지역 주민들의 발길로 이어져 지역 경제 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.

김용현 당근마켓 공동대표는 "중고 거래로 시작된 지역 주민 간 연결이 모여 어느덧 1000만 이용자가 소통하는 활기 넘치는 지역 생활 교류의 장으로 자리잡게 됐다"며 "당근마켓은 앞으로도 건강한 지역 생태계를 조성하고 '연결'에 초점을 둔 서비스를 고도화하며 지역생활 커뮤니티로서 새로운 가치와 비전을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr