[특징주] 케이엠더블유, 5G투자 본격화…실적 상승 전망에 4%↑

[아시아경제 이민지 기자] 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 85,100 전일대비 3,000 등락률 +3.65% 거래량 1,356,094 전일가 82,100 2020.09.09 11:04 장중(20분지연) 관련기사 고요한 코스피… 2400선에서 횡보중개인 순매수에 코스피 2370선 유지…코스닥도 상승세코스피·코스닥, 오후 들어서도 하락세 지속 close 가 하반기 5G투자 본격화로 실적 상승이 예상된다는 전망이 나오면서 오름세를 보이고 있다.

9일 오전 10시 50분 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 85,100 전일대비 3,000 등락률 +3.65% 거래량 1,356,094 전일가 82,100 2020.09.09 11:04 장중(20분지연) 관련기사 고요한 코스피… 2400선에서 횡보중개인 순매수에 코스피 2370선 유지…코스닥도 상승세코스피·코스닥, 오후 들어서도 하락세 지속 close 는 코스닥시장에서 전 장보다 4.4% 오른 8만5700원에 거래됐다.

장민준 KB증권 연구원은 “ 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 85,100 전일대비 3,000 등락률 +3.65% 거래량 1,356,094 전일가 82,100 2020.09.09 11:04 장중(20분지연) 관련기사 고요한 코스피… 2400선에서 횡보중개인 순매수에 코스피 2370선 유지…코스닥도 상승세코스피·코스닥, 오후 들어서도 하락세 지속 close 는 5G 투자환경에서 국내 5G 상용화에 따른 MMR, MBF 등 5G 관련 장비, 부품 매출 증가하고 있다”며 “올해 하반기부터 시작될 글로벌 5G투자 수혜가 기대된다”고 전망했다.

