경기교육청, 내년 공립 유·초·특수학교 교사 1950명 선발

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 내년 총 1950명의 공립 유치원과 초등학교, 특수학교 교사를 선발한다.

경기교육청은 '2021년도 경기도 유치원ㆍ초등학교ㆍ특수(유ㆍ초)학교 교사 임용후보자 선정경쟁시험 시행계획'을 9일 교육청 홈페이지(www.goe.go.kr)에 공고했다고 밝혔다.

분야별 선발 인원은 모집 분야별로 장애인 선발 인원 134명을 포함해 ▲유치원 교사 451명 ▲초등학교 교사 1219명(지역 구분 모집 30명 포함) ▲특수(유치원) 교사 76명 ▲특수(초등) 교사 204명 등 총 1950명이다.

경기교육청은 이외에도 국립 특수(초등)학교 교사 1명, 사립학교에서 선발을 위탁한 초등교사 3명도 별도 선발한다.

사립학교에 응시하는 수험생은 희망할 경우 공립과 동시 지원이 가능하다.

원서는 다음 달 4일부터 8일까지 경기교육청 나이스 교직원 온라인채용 홈페이지(http://imyong.goe.go.kr)를 통해 접수하면 된다.

임용 후보자 전형은 교직논술, 교육과정, 한국사(한국사능력 검정시험으로 대체)로 구성된 1차 시험에서 선발 인원의 1.5배수를 선발한다. 이어 1차 합격자를 대상으로 2차 시험인 교직적성심층면접과 수업능력평가, 영어평가(초등만 해당)를 거쳐 최종 합격자를 확정한다.

1차 시험일은 오는 11월7일이며, 2차 시험은 내년 1월13~15일 모집 분야별로 진행된다.

이번 시험과 관련된 자세한 사항은 경기교육청 홈페이지 '시험정보'에서 확인할 수 있다. 문의 사항은 콜센터(031-249-0224)로 하면 된다.

