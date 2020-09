국토부, 공공지원 민간임대 2000가구 사업자 공모

[아시아경제 문제원 기자] 공공지원 민간임대주택 2000가구를 공급하기 위한 3차 공공지원 민간임대주택 민간제안사업 공모가 10일부터 진행된다.

국토교통부와 주택도시보증공사(HUG)는 주변시세보다 저렴한 임대료로 10년 이상 거주할 수 있는 '공공지원 민간임대주택'을 공급할 민간제안사업을 10일부터 공모한다고 9일 밝혔다. 사업자 참가의향서는 오는 21일부터 접수한다.

이번 사업은 민간이 제안한 사업부지에 주택도시기금과 민간이 함께 출자해 설립한 부동산투자회사(리츠)가 임대주택을 매입하거나 건설해 사업을 추진하는 방식이다. 도시계획 변경 없이 즉시 주택 건설이 가능한 사업장이나 공사 중인 사업장 등이 대상이다.

선정된 사업장에 대해선 HUG의 기금출자 심의를 거쳐 기금출자, 융자ㆍ임대리츠 주택사업금융보증 등의 지원이 이뤄진다.

HUG는 지난 5월 2차 공모를 통해 사업자 선정 절차를 진행하고 있다. 이번 3차 공모를 포함, 연내 4차례 공모를 실시해 총 8000호 내외의 민간제안형 공모 사업을 추진할 예정이다.

공모에 대한 자세한 사항은 10일부터 주택도시보증공사 누리집을 통해 확인할 수 있으며, 오는 21일부터 25일 오후 3시까지 참가의향서를 접수한다. 참가의향서를 제출한 사업자에 한해 11월13일까지 사업신청서를 접수받아 11월 중 우선협상대상자를 선정할 계획이다.

