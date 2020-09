완도해경, 구조대 새로운 보금자리에서 본격적인 업무 돌입

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 완도해양경찰서(서장 박제수)는 농공단지에 있는 해경구조대 사무실을 해경 전용부두(완도읍 군내리)로 신축·이전해 지난 7일부터 본격적인 업무에 돌입했다고 9일 밝혔다.

코로나19 확산으로 사회적 거리두기 2.5단계 시행과 연이은 태풍내습으로 인해 외부초청 등 준공식은 생략하였고 곧바로 구조업무에 나섰다.

해경구조대원 22명이 상주하며 완도, 장흥, 해남, 강진, 등 남해 서부 해상의 구조의 중심역할을 하고 있으며, 더욱 신속하고 정확한 대응을 위해 240.60㎡ 부지에 사무공간, 대기실, 장비창고, 다용도실을 갖춘 구조대 사무실을 신축?이전해 본격적인 업무에 돌입했다.

올 한해 완도해경 구조대는 화재 선박, 전복 선박 등의 110건의 사건·사고 대응에 나섰으며 이번 구조대 사무실 이전은 직원들의 근무여건을 개선하는 한편 구조상황 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 최적 위치이다.

완도해경 관계자는 “구조대 사무실 신축과 이전으로 인해 국민에게 보다 신속하게 달려갈 수 있으며 사고 발생 시 종합적이고 입체적인 대응체계를 구축하게 됐다”고 전했다.

