美 증시 하락 여파에 코스피 1% 내외 약세

[아시아경제 오주연 기자] 8일(현지시간) 미국 증시 급락 여파에 국내 증시도 약세다. 그러나 개장 직후 1%대 하락 출발했던 것에 비해서는 낙폭이 소폭 감소했다.

9일 한국거래소에 따르면 이날 10시26분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.96% 떨어진 2378.94를 기록했다. 코스닥지수는 0.52% 하락한 873.61을 나타냈다. 코스피가 전 거래일 대비 1.52%, 코스닥지수는 1.22%씩 하락 출발했던 것에 비하면 낙폭은 축소됐다.

수급별로는 개인이 1967억원어치 순매수했고 외국인과 기관은 234억원, 1888억원어치 순매도했다.

시가총액 상위 종목 중에서는 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 168,500 전일대비 500 등락률 +0.30% 거래량 996,585 전일가 168,000 2020.09.09 11:03 장중(20분지연) 관련기사 현대차 노사, 코로나19 극복 특별 합의안 선제 합의현대차, 최근 5일 개인 153만 3825주 순매수... 주가 16만 8500원(+0.3%)제네시스, G70 부분변경 내·외관 디자인 공개…내달 출시 예정 close 를 제외하고는 모두 하락세다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,900 전일대비 200 등락률 +0.34% 거래량 15,419,625 전일가 58,700 2020.09.09 11:03 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 최근 5일 개인 567만 9350주 순매도... 주가 5만 8400원(-0.51%)“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정고요한 코스피… 2400선에서 횡보중 close (-0.85%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 78,100 전일대비 1,300 등락률 -1.64% 거래량 2,021,595 전일가 79,400 2020.09.09 11:03 장중(20분지연) 관련기사 고요한 코스피… 2400선에서 횡보중코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승SK하이닉스, 최근 5일 외국인 197만 5363주 순매도... 주가 7만 8200원(-0.64%) close (-1.89%), 삼성바이오로직스(-1.55%) 등이다.

코스닥지수는 시간이 지날수록 낙폭이 더 줄었다. 10시44분 기준 코스닥지수는 전 거래일대비 0.17% 떨어진 876.97을 기록했다.

수급별로는 개인과 외국인이 각각 640억원, 302억원어치씩 사들였고 기관은 777억원어치 팔았다.

시총 상위 종목 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 101,600 전일대비 1,500 등락률 -1.45% 거래량 1,071,740 전일가 103,100 2020.09.09 11:03 장중(20분지연) 관련기사 고요한 코스피… 2400선에서 횡보중비타민 많이 챙기세요! 면역력 낮아지면 감염 위험 올라가는거 아시죠?코스피, 개인·기관 순매수에 2400선 회복… 코스닥 880선 close (-1.26%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 205,700 전일대비 3,000 등락률 -1.44% 거래량 152,394 전일가 208,700 2020.09.09 11:03 장중(20분지연) 관련기사 고요한 코스피… 2400선에서 횡보중코스피, 개인·기관 순매수에 2400선 회복… 코스닥 880선코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승 close (-1.20%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 173,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 173,100 2020.09.09 00:00 장중(20분지연) 관련기사 제넥신, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.65%코스피, 개인·기관 순매수에 2400선 회복… 코스닥 880선코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승 close (-0.87%) 등은 하락했고 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 247,100 전일대비 100 등락률 +0.04% 거래량 611,213 전일가 247,000 2020.09.09 11:03 장중(20분지연) 관련기사 고요한 코스피… 2400선에서 횡보중[특징주]씨젠, 코로나19와 감기·독감 바이러스 동시 진단 신제품 소식에 20% 강세코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승 close (0.61%), 에이치에리(0.77%) 등은 상승했다.

이경민 대신증권 연구원은 "9월 중순~하순까지 코스피를 비롯한 글로벌 증시가 조정국면에 있을 것"이라며 "단기적으로 경계심리를 가져야겠지만 긴 호흡에서 보면 적극적인 비중확대 기회라고 본다"고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr